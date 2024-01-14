الأحد 14 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحكومة تعدل مواعيد قطع الكهرباء مراعاةً للطلاب في فترة الامتحانات

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء

في إطار مراعاة ظروف الطلاب خلال امتحانات نصف العام، عدلت الحكومة مواعيد قطع الكهرباء، بحيث يتم قطع التيار بمعدل ساعتين في النهار بدلًا من الليل.

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء  في مختلف المحافظات، حيث يتم قطع التيار من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءًا من 4 يناير الجاري تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارًا وليس ليلًا مع بدء الامتحانات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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وكشفت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

  • من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء
  • من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.
  • من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

اتخذت وزارة الكهرباء عددًا من الإجراءات وتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً في بداية الشهر.

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انقطاع الكهرباء في النهار

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حينها أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناءً على طلب من بعض النواب والمواطنين، وأن يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلا من الليل، أخذا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام.

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