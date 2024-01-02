أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع الكهرباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك زيادة في أسعار الكهرباء والإنترنت، موضحا أن الدولة حريصة على المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي والعمل على عدم انقطاع التيار مرة أخرى.

قطع الكهرباء ليلا كان صعبا على المواطنين وخاصة طلاب المدارس



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بدءا من الغد، سيكون قطع التيار الكهربائي في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مبينا أن قطع الكهرباء ليلا كان صعبا على المواطنين وخاصة طلاب المدارس في ظل بدء ماراثون امتحانات الترم الأول.

وأشار أحمد موسى إلى أن قطع التيار الكهربائي سيكون في النهار فقط، ونتمنى ألا يكون هناك انقطاع لـ الكهرباء في المستقبل والدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف.

وكشفت الحكومة اليوم الثلاثاء عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجاري بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو 2022 ، كلف الوزارة ما يقرب من 65 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة وقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 68 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 125 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 140 قرشا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط 165 قرشا.



أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشا.

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشا.