أستاذ هندسة البترول يكشف أسباب قطع الكهرباء

علق الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، على الأزمات التي واجهت الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر خلال الأزمة التي تزامنت مع الحرب الروسية استطاعت أن تمتص المشكلة ولم نشعر بها.

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية المذاع على فضائية الحياة، أن الدولة المصرية امتصت المشكلة التي تزامنت مع الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من التاثيرات التي شهدها المواطن الغربي، قطاع البترول استعاد ذاكرة النجاح خلال الـ9 سنوات الأخيرة بعد سنوات من عدم الاستقرار، وحقق القطاع نجاحات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن قطع الكهرباء بسبب توفير الغاز الذي يمكن تصديره، وهذا يزيد من النقد الأجنبي الذي نستخدمه بشكل مباشر لاستيراد سلع واحتياجات أخري للمواطن المصري، موضحًا أنه مع ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يسهم بشكل كبير في الكشف عن المواد البترولية في الجانب المصري من البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر حققت اكتشافات للغاز خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي كانت 3 مليار دولار سنويًا.