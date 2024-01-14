شتاء 2024 يبدأ بانخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة

شهدت مصر بداية فصل الشتاء لعام 2024، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية، وتساقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

السحب المنخفضة

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما كشفت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسط اضطراب البحر المتوسط على فترات متقطعة ويتراوح ارتفاع الموج ما بين (1.5-2.5م).

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من البرد الشديد، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع أثناء سقوط الأمطار، والاحتماء في مداخل العقارات، وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى، وتهدئة السرعة وتشغيل المساحات بصورة مستمرة.