حالة الطقس| استمرار سقوط الأمطار الغزيرة.. والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال هذه الفترة، موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

سقوط أمطار خفيفة



وأوضحت الهيئة، أن هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس السائد مائل للبرودة



وتابعت، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب البلاد دافيء على جنوب سيناء شديد البرودة ليلا على وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ، فضًلا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد حتى الجمعة المقبلة.

نشاط للرياح



وذكرت، حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج ما بين (1.5-2.5 متر)، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09

كفر الشيخ العظمى 18 والصغرى 12

طنطا العظمى 17 والصغرى 11

السويس الصغرى 11 والعظمى 19