الأحد 14 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لليوم الـ 100 على التوالي.. اقتحام مُستوطنون لباحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت مواقع فلسطينية بأنه اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

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كشف شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول؛ ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي، منذ "طوفان الأقصى" الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي. 

يتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. 

نفذت قوات الاحتلال مداهمات تخللتها اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذه المداهمات ستة أشخاص من محافظة "نابلس" الشمالية، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة في محافظة "سلفيت" القريبة من "نابلس"، علما بأن عمال غزة لم يجدوا سبيلا للعودة إلى بيوتهم في قطاع غزة نتيجة للحرب، وبعد طردهم من العمل داخل أراضي الـ 48 (إسرائيل).

في الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة أشخاص، بينهم أطفال أشقاء، فيما جرى اعتقال شاب من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس. 

كانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شقيقتي الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والذي جرى اغتياله في بيروت في الثاني من الشهر الجاري، وذلك من قرية "عارورة" الواقعة شمال رام الله بوسط الضفة الغربية.

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