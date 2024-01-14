تحذير من شرب القهوة في المساء أو قبل النوم (فيديو)

حذر الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، من شرب القهوة في المساء أو قبل النوم، مؤكدًا أن للقهوة العديد من المميزات، مثل زيادة الطاقة والتركيز وتحسين المزاج، كما أنها قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى الأرق وزيادة ضربات القلب والقلق، كما أنه قد يؤثر على مرضى الضغط.

وأوصى ناجي بتناول ما لا يزيد على 4 أكواب من القهوة يوميًا، كما يفضل تجنب شرب القهوة في المساء أو قبل النوم بفترة وجيزة.

أوضح أنه بالنسبة لمرضى الضغط، فإن شرب القهوة قد يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، ولذلك ينصح بتجنبها أو الحد من تناولها إلى كوب واحد يوميًا على الأكثر.

أضرار شرب القهوة مساء

الأرق واضطرابات النوم: الكافيين الموجود في القهوة يعمل على إبقاء الإنسان مستيقظًا، مما يجعل من الصعب النوم بعد تناولها، وقد يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم.

زيادة الحاجة للتبول: الكافيين يعمل على إدرار البول، مما قد يؤدي إلى زيادة الحاجة للتبول في الليل، مما قد يؤثر على جودة النوم.

اضطرابات المعدة: قد يؤدي شرب القهوة مساءً إلى اضطرابات المعدة، مثل عسر الهضم، وحرقة المعدة، والإسهال.