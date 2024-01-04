كيف يؤثر شرب القهوة والشاي على الجسم؟

سمحت العديد من الدراسات العلمية للعلماء باكتشاف الفروق الدقيقة في امتصاص الجسم للشاي والقهوة وتأثير هذه المشروبات على وظائف معينة في الجسم.

وجد خبراء جامعة هارفارد أن هناك 8 اختلافات جينية تحدد تطور عادة الكافيين ودرجة تأثيرها على الجسم وبدورهم، يزعم علماء بريطانيون وأستراليون أن الطفرات في جينات مستقبلات الطعم المر تؤثر أيضًا على إدمان القهوة، ووفقا للخبراء، فإن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة هم أكثر حساسية للكافيين، لكنهم غالبا ما يكرهون الشاي ويشربون كميات أقل من الكحول في المتوسط.

تأثير القهوة على النساء والرجال

بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أن القهوة تؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، أظهرت دراسة أجريت في السويد أن شرب ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تصغير الثدي لدى النساء، وفقا للخبراء العلميين، فإن حجم الثدي في هذه الحالة يتناقص بسبب تأثير الكافيين على إنتاج الهرمونات الجنسية (الاستروجين) في الجسم الأنثوي.

أما بالنسبة للرجال، فإن شرب ثلاثة فناجين من القهوة يومياً يساعد على منع تطور ضعف الانتصاب، وهذا ما أكده متخصصون من جامعة تكساس في هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووجدوا أن الرجال الذين يشربون القهوة بسهولة هم أقل عرضة بنسبة 40٪ للشكوى من مشاكل الفعالية مقارنة بالرجال الذين لا يشربون القهوة.

تأثير الشاي على الجسم

أما بالنسبة للشاي، فقد وجد العلماء أن الشاي له نفس التأثير على جسم الإنسان، بغض النظر عن جنسه على سبيل المثال، الشاي الأخضر بهذا المعنى فعال بنفس القدر للرجال والنساء كوسيلة للوقاية من السرطان.

يعلم العلم أن الشاي يحتوي على مركبات الفلافونويد التي لها خاصية توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم ومساعدة القلب والدماغ والأعضاء البصرية على تلقي المزيد من الأوكسجين والمواد المغذية، مما يحسن حالتها ووظائفها.

ومستخلص الشاي الأخضر، بوليفينون E، يمنع نمو الأورام الخبيثة، وقال علماء من الولايات المتحدة إن شرب كوب واحد من هذا المشروب الساخن يوميا يقلل من احتمالية الإصابة بالجلوكوما، مما يساهم في فقدان البصر بشكل كامل.