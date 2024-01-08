القهوة على رأسهم.. أفضل 4 مشروبات لإنقاص الوزن والشعور بالدفء في الشتاء

ينصح الأطباء بتناول بعض المشروبات التى قد تساعد على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء، كما تمنح الفرصة لإنقاص الوزن من خلال حرق الدهون الزائدة.

مشروبات تساعد على الشعور بالدفء وإنقاص الوزن في الشتاء

ووفقًا لما ذكره موقع Times Now، إليك أفضل 6 مشروبات دافئة تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء، حسبما نصح الأطباء..

مشروبات تساعد على الشعور بالدفء وإنقاص الوزن في الشتاء

1- ماء بالليمون والعسل

يحافظ على اللياقة والحيوية، فهو غني بفيتامين سي ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون إلى جانب مضادات الأكسدة التى تحمى من الامراض.

2- القرفة

تنظم مستويات السكر في الدم وتسيطر على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، كما تضفي طابعًا دافئًا يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسرع فقدان الوزن.

3- القهوة

من أسهل الطرق لإنقاص الوزن، فتناول كوب واحد منها يعزز عملية التمثيل الغذائي كما يعزز الكافيين حرق الدهون.

4- الشمر

مدر للبول مما يساعد على التبول المتكرر، وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم الشهية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، ويزيل المخاط من الشعب الهوائية.