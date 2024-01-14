وزير الشباب يلتقي سفير نيبال في مصر

التقي صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسفير نيبال بجمهورية مصر العربية سوشيل كومار لامسال وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد أشرف صبحي عمق العلاقات المتميزة بين البلدين مرحبا بالتعاون وخاصة في مجال التدريب الشبابي ، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي والرياضي ، مع بحث عقد العديد من الشراكات فى كافة الجوانب التى تهم قطاع كبير من الشباب من البلدين .

وأوضح وزير الشباب ان لدينا العديد من الكوادر من المدربين المصريين فى ألعاب الاسكواش والكاراتية والتى من الممكن ان تستعين بها دولة نيبال للاستفادة من خبراتهم وتطوير تلك الالعاب بدولة نيبال .

كما اقترح السفير النيبالى عن تميز دولة نيبال فى المجال المعدنى وبخاصة مناجم الذهب والتى من الممكن سفر الشباب المصري المهتم بهذا المجال لتأهيلهم وتدريبهم فى هذا المجال .

كما تطرق الاجتماع عن التعاون بين البلدين فى مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الاعمال حيث نوه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن وجود تجربة مصرية فى هذا المجال وهو برنامج كبير خاص بالدبلوماسية الشبابية والتى ترتكز فكرته ان يتم التبادل الشبابي بين الدول من خلال القاعدة الشبابية والتى تساعد على وجود مساحة كبيرة للشباب للتعبير عن افكارهم ورؤيتهم وقد حقق البرنامج نجاحات كبيرة بيننا وبين الدول الاخري

فيما أشاد السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة بما يملكه الجانب المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وبخاصة بالمجال الشبابي والرياضي ، مؤكدا على حرصه وحرص بلاده على التعاون مع الجانب المصري فى المجاليين ، مضيفا انه سبق وان زار العديد من المصريين والمهتمين برياضة تسلق الجبال حيث قاموا بتسلق قمة ايفرست الموجودة بدولة نيبال .

وفى ختام اللقاء تمنى السفير النيبالى التوفيق اليوم للمنتخب المصري وتحقيقه الفوز فى اولى مباراته امام منتخب موزمبيق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما قام السفير النيبالى بدعوة وزير الشباب والرياضة لزيارة دولة نيبال فى القريب العاجل .

حضر اللقاء الدكتور عبد الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ورانيا سامي مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة.

