كيفية استخدام Copilot في Word (الدليل الكامل)

هل تتساءل عن كيفية استخدام Copilot في Word؟ جزء من مجموعة أدوات Microsoft Copilot 365 الرائعة من Microsoft، يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي هذا أن يحول سير عملك بشكل لم يسبق له مثيل. سواء كنت تبحث عن مساعدة في إنشاء مستندات مقنعة أو دعم في التلخيص، فإن برنامج Copilot يوفر لك كل ما تحتاجه.

منذ أن أعلنت Microsoft عن التوفر العام لمساعد Copilot الخاص بها لـ Microsoft 365، بدأ عدد لا يحصى من الشركات في اكتشاف فوائد الأدوات من Excel إلى PowerPoint. اليوم، سوف نشارك كل ما تحتاج إلى معرفته لتعظيم برنامج Copilot لبرنامج Word.

تابع القراءة للحصول على دليلك الكامل حول كيفية استخدام Copilot في Word وبعض النصائح المفيدة لتحسين سير العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ما هو مساعد الطيار للكلمة؟

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام Copilot في Word، فمن المحتمل أن يكون لديك فضول أيضًا بشأن ما يمكن أن تفعله هذه الأداة. يعد Copilot، مساعد الذكاء الاصطناعي المولد من Microsoft، تطبيقًا مرنًا مدعومًا بـ LLM مصممًا لتعزيز كل تجربة في محفظة Microsoft.

عبر نظام Microsoft 365 البيئي، يقدم Copilot تجارب فريدة لكل تطبيق. في Outlook، يمكن أن يساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص سلاسل الرسائل. في Excel، يعمل على تبسيط إنشاء الجداول والرسوم البيانية وتحسين تحليل البيانات.

يستفيد برنامج Copilot في Word من أحدث تقنيات نماذج اللغة الكبيرة لتحسين محتوى Word ومستنداته. يمكنه صياغة محتوى جديد لك، باستخدام التوجيهات من مطالبات المحادثة، وإعادة كتابة المحتوى الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحويل النص إلى جداول، وتلخيص المحتوى، وحتى تقديم اقتراحات لتحسين جودة كتابتك.

مثل جميع حلول Copilot في Microsoft 365، يتميز Copilot for Word بميزات الأمان والهوية والخصوصية الشاملة من Microsoft والوصول إلى Microsoft Graph. بفضل Microsoft Studio، يمكنك تخصيص وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة.

كيفية استخدام مساعد الطيار في Word: تمكين مساعد الطيار

الخطوة الأولى في تعلم كيفية استخدام Copilot في Word هي تمكين تطبيق AI. للقيام بذلك، ستحتاج إلى اشتراك Microsoft Copilot 365. يتكلف هذا الاشتراك الإضافي لأدوات Microsoft 365 الحالية 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

ستحتاج أيضًا إلى اشتراك Microsoft 365 مدعوم، مثل Microsoft 365 E3 أو E5 أو Business Basic أو Premium أو Standard. يحتاج المستخدمون أيضًا إلى معرف Microsoft Entra والوصول إلى جميع الحسابات ذات الصلة التي سيستخدمونها مع Copilot for Word. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى حساب OneDrive لمشاركة المستندات، وحساب SharePoint، وحساب Microsoft Loop.

إذا كنت تقوم بتمكين Copilot للمرة الأولى، فإن Microsoft لديها إرشادات مفيدة حول تكييف إعدادات الخصوصية والأمان لديك لدعم التطبيق. نوصي بقراءة أدلة Microsoft حول المطالبة بمحتوى Copilot وتحريره.

كيفية استخدام Copilot في Word: البدء

بمجرد حصولك على التراخيص المناسبة، يصبح تعلم استخدام Copilot في Word أمرًا سهلاً نسبيًا. هناك عدة طرق مختلفة للوصول إلى Copilot في Word. الخيار الأول هو تحميل برنامج Word (المحدث) الخاص بك والنقر على أيقونة Copilot في الشريط العلوي من التطبيق.

بمجرد النقر على هذا الرمز، سيتم تحميل قسم منفصل في مستندك، حيث يمكنك الدردشة مع Copilot وإدخال المطالبات. هناك خيار آخر وهو النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المستند لفتح قائمة "السياق". إذا كان لديك حق الوصول إلى Copilot for Word، فيجب أن تكون قادرًا على النقر فوق خيار "تنشيط" التطبيق واستخدامه لتوجيه عمليتك الإبداعية.

يمكن لمستخدمي Word أيضًا الاستفادة من Copilot في Word باستخدام مفاتيح الاختصار. افتح أي مستند تريد تحريره أو ابدأ مستندًا جديدًا، واستخدم مفاتيح Windows + C لتحميل Copilot.

ما يمكنك فعله باستخدام Copilot لبرنامج Word

تم تصميم Copilot في Word ليمنحك ميزة عند إنشاء المحتوى وتحريره وإدارته. هناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها تجربة التطبيق بمجرد إعداد الحساب الصحيح:

كيفية استخدام Copilot في Word لصياغة المحتوى

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على الإلهام، فإن برنامج Copilot for Word يعد خيارًا ممتازًا لصياغة محتوى جذاب من البداية. ما عليك سوى بدء مستند فارغ جديد والنقر على أيقونة Copilot. في قسم "Draft with Copilot"، أدخل مطالبة لشرح ما تريد أن يفعله التطبيق.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من مساعد الطيار "كتابة مقترح لنكهة جديدة للمياه الفوارة". انقر فوق "إنشاء"، وسيبدأ برنامج Copilot في إنشاء محتوى لك. يمكنك بعد ذلك إعادة إنشاء المحتوى أو تجاهله أو النقر فوق "الاحتفاظ به" لإضافته إلى مستندك. يمكنك أيضًا إدخال المزيد من المطالبات لضبط المحتوى، مثل "اجعل هذا أكثر إيجازًا".

للحصول على أفضل النتائج، تأكد من توفير مساعد الطيار مع الكثير من السياق والرؤى التي يمكن استخدامها لإنشاء المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضًا بدء جزء جديد من المحتوى باستخدام الملفات المرجعية. حدد خيار "الإشارة إلى ملف" لاختيار ما يصل إلى ثلاثة مستندات يمكن أن يستخدمها Copilot عند صياغة المحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام زر "Inspire me" لتطلب من Copilot اقتراح نص إضافي يمكنك إضافته إلى مستند بناءً على المعلومات المتوفرة لديك بالفعل.

إعادة كتابة وتحرير المحتوى الخاص بك باستخدام Copilot

بصرف النظر عن مطالبة Copilot بإنشاء محتوى لك في Word، يمكنك أيضًا استخدام الأداة لتحرير المحتوى الموجود وتحسينه. على الويب، وإصدارات Windows وMac OS وiPad من Word، لإعادة كتابة المحتوى، حدد النص الذي تريد تغييره.

في الهامش الأيسر لتطبيقك، انقر فوق أيقونة Copilot وحدد خيار "إعادة الكتابة". سيقوم Copilot بإنشاء مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها. يمكنك تحديد "استبدال" لاستخدام النص الذي تمت مراجعته أو مطالبة Copilot بإدخال النص المعاد إنشاؤه أسفل النص الحالي.

هناك أيضًا خيار "ضبط نغمة" المحتوى الخاص بك باستخدام حل الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحويل النص إلى تنسيق مختلف، مثل جدول. حدد النص الذي تريد تحويله، وانقر فوق أيقونة Copilot، واختر "تصور كجدول".

سيعرض لك برنامج Copilot معاينة لما سيبدو عليه الجدول، ويمكنك إضافته إلى مستندك أو تجاهله أو تحريره وفقًا لاحتياجاتك. يمكنك أيضًا أن تطلب من Copilot إضافة أعمدة إضافية، لكنك لن تتمكن من تغيير تنسيق الجدول.

قم بالدردشة مع Copilot حول مستند Word الخاص بك

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هناك طريقة أخرى لاستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لبرنامج Copilot في Word وهي الدردشة مع المساعد مباشرةً. للقيام بذلك، انقر فوق أيقونة Copilot داخل المستند الذي تريد معرفة المزيد عنه. يمكنك أن تطلب من Copilot تحديد عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو تلخيص المحتوى في مقتطفات قصيرة.

يستطيع Copilot أيضًا تحويل المحتوى المكتوب إلى نقاط نقطية لتسهيل عملية المسح. إذا كنت تريد توسيع مستندك، فاطرح على Copilot أسئلة بسيطة ومفتوحة. على سبيل المثال، قد تطلب منه اقتراح اقتباسات لأوراقك أو كيفية جعل مستندك يبدو أكثر احترافية. إذا لم تكن الإجابات على أسئلتك موجودة في المستند، فسيستفيد برنامج Copilot من نماذج اللغة الكبيرة الخاصة به لإنشاء إجابة.

على وجه الخصوص، إذا كنت تستخدم Copilot في Word لتلخيص مستند، فيمكنك أيضًا أن تطلب منه تضمين مراجع لمساعدتك في العثور على مصدر كل قسم ملخص. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية بدء محادثة Copilot، فانقر على أيقونة التألق للوصول إلى المطالبات المقترحة.

سيحدد برنامج Copilot بعض المطالبات الأساسية التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمعرفة المزيد حول مستندك أو التوسع في المحتوى الموجود لديك.

كيفية استخدام Copilot في Word للجوال

إذا كنت تريد تحسين محتوى Word وتحريره أثناء التنقل، فمن المفيد أن تتعلم كيفية استخدام Copilot في Word للجوال. على أجهزة iOS وAndroid، يمكن لبرنامج Copilot إنشاء ملخصات ومراجعة المستندات وتقديم اقتراحات في الوقت الفعلي.

للبدء، افتح مستند Word على هاتفك الذكي. يمكنك النقر فوق خيار "الحصول على ملخص من Copilot" لإنشاء ملخص المستند بسرعة. أو يمكنك استخدام المطالبة المقترحة للتعمق أكثر في محتويات المستند الخاص بك.

يمكنك أيضًا النقر على أيقونة Copilot للدردشة مع Copilot على هاتفك. سيعرض لك النظام سجلاً للأسئلة التي طرحتها بالفعل، بالإضافة إلى الملخصات والأسئلة المقترحة. يمكن للمستخدمين إما كتابة المزيد من المطالبات أو استخدام الميكروفون في مربع المطالبة للتحدث إلى التطبيق باستخدام اللغة الطبيعية.

كيفية استخدام Copilot في Word: نصائح سريعة للنجاح

تعلم كيفية استخدام Copilot في Word أمر بسيط جدًا. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ومساعد Microsoft، فهناك بعض النصائح التي تستحق اتباعها:

1. المطالبة الرئيسية

تعتمد تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية الممتازة على قدرتك على التواصل مع حاملي شهادات LLM وأدوات المحادثة. على الرغم من أن المطالبة قد تبدو بسيطة بما فيه الكفاية، إلا أنها قد تكون صعبة بالنسبة للمبتدئين. نوصي بمراجعة أدلة Microsoft لمطالبة Copilot لمساعدتك.

يجب أن تكون مطالباتك غنية بالسياق ومفصلة ومباشرة. كلما زادت المعلومات التي تدرجها في مطالبتك، كانت استجابة النظام أفضل. يمكنك أيضًا الاستفادة من المطالبات المقترحة داخل Copilot إذا كنت مبتدئًا. تذكر أنه يمكنك أيضًا مشاركة المطالبات وحفظها مع أعضاء فريقك.

2. قم بتخصيص تجربة مساعد الطيار الخاصة بك

في Ignite 2023، أعلنت Microsoft أن 365 اشتراكًا في Copilot ستشمل Copilot Studio، وهو حل منخفض التعليمات البرمجية لتحرير وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. يسمح Copilot Studio للمستخدمين بدمج مصادر البيانات والأدوات المختلفة في تجربة Copilot للحصول على استجابات أكثر تخصيصًا.

يمكنك تغيير كيفية استجابة برنامج Copilot للمطالبات بتقديم معلومات سياقية حول عملك وعملائك وعلامتك التجارية والمزيد. يمكنك أيضًا إنشاء تطبيقات Copilot فريدة من البداية لحالات استخدام مختلفة.

3. قم دائمًا بتحرير المحتوى الخاص بك وتدقيقه

يعد Copilot for Word أداة قوية قادرة على إنتاج محتوى استثنائي وطلاقة. ومع ذلك، مثل أي منتجمع تطبيق الذكاء الاصطناعي، هناك دائمًا خطر أن يقوم Copilot بإنتاج محتوى غير دقيق أو غير مناسب. من المفيد تقييم كل استجابة بعناية وتحريرها كلما احتجت إلى ذلك.

تقوم Microsoft باستمرار بإجراء تحديثات على تجربة Copilot لتقليل هلوسة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الحل لا يزال قيد التنفيذ. تذكر أنه ليس من المضمون أن تكون جميع الإجابات التي ينشئها برنامج Copilot صحيحة.

4. كن حذرًا فيما يتعلق بأمن البيانات

تلتزم Microsoft بتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. تتعهد الشركة بعدم مشاركة البيانات التي تقدمها إلى Copilot أبدًا مع شركات أخرى أو استخدامها لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة. ومع ذلك، من المفيد التأكد من أن لديك احتياطات إضافية لتقليل المخاطر.

قم بتدريب موظفيك على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية بعناية واستخدم الأدوات المتقدمة مثل المرشحات لمنع الاستجابات المسيئة أو غير المناسبة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة Copilot قد يعتمد على معلومات أخرى موجودة عبر الإنترنت. هذا يعني أنك ستحتاج إلى التحقق من انتهاكات حقوق الطبع والنشر قبل نشر أي شيء.

5. ابق على اطلاع دائم

لقد بدأت رحلة Microsoft مع الذكاء الاصطناعي التوليدي للتو. ومع تطور برامج ماجستير إدارة الأعمال وتطبيقاتها، فإن الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام برنامج Copilot في Word ستتطور أيضًا. على سبيل المثال، يمكنك فقط معرفة كيفية استخدام Copilot في Word بلغات معينة. ومع ذلك، ستضيف Microsoft المزيد من اللغات واللغات المحلية في المستقبل.

قد نرى أيضًا قيام Microsoft بتنفيذ المزيد من الحلول متعددة الوسائط في المستقبل. قد يسمح ذلك للمستخدمين بإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى وتحليلها وتحريرها، مثل مقاطع الفيديو المضمنة في Word. احترس من التحديثات على مدونة Microsoft، أو موقع الويب الخاص بخريطة الطريق، أو على موقع UCToday.com.

استخدام مساعد الطيار في Word: الطريق الصحيح

تعلم كيفية استخدام Copilot في Word أمر بسيط بما فيه الكفاية. لقد بذلت Microsoft قصارى جهدها لإنشاء حل الذكاء الاصطناعي البديهي الذي يناسب مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام. ومع ذلك، من المفيد اتباع الخطوات والإرشادات المذكورة أعلاه لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التطبيق الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، من الجيد دائمًا مراجعة الموارد والأدلة التعليمية من Microsoft للحصول على نصائح حول حماية بياناتك وتحسين المطالبة وتحسين تجربة Copilot.