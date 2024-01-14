أسعار الفول صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة

استقرت أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلية ثباتًا اليوم، نحو 37,000 جنيه للطن، وارتفع سعر الفول الأسترالي لدى التجار بلغ نحو 29,000 جنيه للطن.

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الأحد في الاسواق المحلية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة وكافة المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لاسما اسعار الفول الذي يهتم بها المواطن المصري يوميا وبصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 37,500 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

وسجل سعر الفول الاسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 30,000 جنيه للطن.

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.