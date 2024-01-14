وزير الرياضة يُثني على أداء طاقم الحُكام المصري في مباراة افتتاح أمم أفريقيا بكوت ديفوار

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري لكرة القدم، وطاقم التحكيم المصري الذي أدار افتتاح أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمس السبت بين صاحب الأرض كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويضم طاقم الحكام، أمين عمر حكم ساحة، يعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفار، ومحمود البنا مساعد فار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني اليوم في افتتاح مشواره بالبطولة، وكذلك التوفيق لكافة عناصر المنظومة.

ويفتتح منتخبنا الوطني اليوم مشواره بالبطولة في مواجهة وزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.