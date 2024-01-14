الحكومة الأوكرانية: بريطانيا أكبر داعم لكييف في حربها ضد روسيا

كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأحد أنه تم توفير ما يبلغ مجموعه 2.5 مليار جنيه إسترليني في اتفاقية التعاون الأمني بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، وهو أحد أكبر المبالغ المقدمة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأعلن شميهال، بحسب وكالة آنباء الشرق الأوسط،"من المتوقع أن يتم تمويل أوكرانيا بمبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني. وهو أحد أكبر المبالغ المقدمة للمساعدات العسكرية. ويواجه العديد من الشركاء الدوليين عوائق فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، حيث يختارون تمويل الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الميزانية".

وأضاف شميهال "لذلك، من المهم جدا أن يتم استخدام هذا المبلغ الكبير، الذي يعادل 3.2 مليار دولار أمريكي، لتمويل قطاع الدفاع نفسه".

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أنه سيتم إنفاق هذه الأموال على الاحتياجات العسكرية وتطوير قطاع الدفاع. على وجه الخصوص، كما أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، أنه سيتم استخدام إجمالي 200 مليون جنيه إسترليني لشراء وتوريد طائرات بدون طيار متقدمة إلى أوكرانيا.

وتابع "كجزء من هذه الأموال، سنتلقى أيضا أسلحة ودعما تكنولوجيا للإنتاج المشترك للأسلحة، بالإضافة إلى التمويل المباشر لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر أنه وفقا للاتفاقية، ستقدم المملكة المتحدة الدعم المالي لأوكرانيا ليس فقط في عام 2024 ولكن خلال السنوات العشر المقبلة، وحتى بعد انتهاء هذه الفترة.

وكان رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك قد وصل إلى كييف في 12 يناير 2024.

وبعد مفاوضاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقعت أوكرانيا والمملكة المتحدة اتفاقية مدتها 10 سنوات بشأن التعاون الأمني.