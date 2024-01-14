ضبط 2000 لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط محطتين تمويل سيارات يدارا بدون ترخيص وتم التحفظ علي ٢٠٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ .

تم تجميعهم بغير وجه حق لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.