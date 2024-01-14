تخريج دفعة جديدة من معهد النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية فرع القاهرة

إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى امس السبت 13 يناير 2024 بتخرج الدارسين بمعهد النقل الدولى واللوجستيات بفرع الأكاديمية بالقاهرة ،وذلك بقاعة السرايا بفندق سيتى ستارز انتركونتنينتال القاهرة.



حضر حفل التخرج الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي ،والدكتورة/ أية الجارحى عميد معهد النقل الدولى واللوجستيات فرع القاهرة .

معهد النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية

و بلغ عدد الخريجين 302 خريج ينتمون إلى دول " ليبيا – اليمن – مصر – السودان – الأردن " والذين تخرجوا فى تخصصات ماجستير النقل الدولى واللوجستيات باللغة العربية ،ماجستير النقل الدولى واللوجستيات باللغة الإنجليزية ،ماجستير إدارة سلاسل الإمداد ،ماجستير إدارة لوجستيات الحاصلات الزراعية ،ماجستير لوجستيات التجارة الخارجية..باللغة العربية والإنجليزية ،ماجستير لوجستيات إدارة المستشفيات ،ماجستير التقاضى وانهاء المنازعات ،ماجستير المعاملات الدولية القانونية التجارية واللوجستيات باللغتى العربية والإنجليزية.

وفي كلمته ابدى سعادة رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سعادته واعتزازه بتخرج دفعة جديدة من دارسين معهد النقل الدولى واللوجستيات بفرع القاهرة مشيرا إلى ان الدارسين استطاعوا أن يحققوا تفوق وتميز طوال سنوات دراستهم ، ليصلوا اليوم إلى هذه اللحظة والتي تعد من أروع اللحظات التي يتمناها المرء في حياته ألا وهي تتويج التعب بالنجاح ..

وهنأ سعادة رئيس الأكاديمية الخريجين الجدد والبالغ عددهم 302 خريجا، على نجاحهم مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يستحق التقدير بعد عامين من العمل الجاد، ومؤكدا ان من خلال اتمام الدارسين دراستهم وحصولهم على درجة الماجستير فى مختلف التخصصات اللوجيستية ، نجحوا فى الوصول الى مرحله مهمة من حياتهم، واصبحوا قادرين على خدمة مجتمعهم،كما قدم سعادته تهنئته لاولياء أمور والذين قدموا الدعم اللازم للخريحين طوال فترة دراستهم بالأكاديمية.

وأضاف ' عبد الغفار ' ان معهد النقل الدولى واللوجستيات للدراسات العليا بفرعيه مصر الجديدة والقرية الذكية، مركز متميز للتعليم والتدريب وتطوير المهارات فى مجال النقل الدولى واللوجستيات والقانون، من خلال تقديمه برامج جديدة والحصول على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات فى برنامج الدكتوراه المهنية فى ادارة سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى تميزه بوجود اعضاء هيئة تدريس مشهود لهم بالكفاءة ونظم حديثة فى التعليم والتعلم والتدريب من خلال تقديم برامج متميزة والاهتمام بجودة التعليم والذى انعكس بدوره على الخريجين واصبح لهم بصمه واضحه فى مؤسساتهم من حيث التطوير ومواكبة الاساليب الحديثة فى ادارة الاعمال، بما يتوافق مع رؤية مصر فى التنمية المستدامة، وهذا لاينطبق فقط على الخريجين المصرين وانما يمتد الى الخريجين من ابناء الوطن العربى والافريقى لتحقيق رؤى بلادهم.

و اختتم سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية كلمته بتمنياته للخريجين بمستقبلا مليئاً بالنجاحات والانجازات مشيرا الى انه يأمل ان يكونوا الدارسين دائما سفراء لقيم العلم والتطوير فى مجال النقل الدولى واللوجستيات.

من جانبها اكدت الدكتورة اية الجارحى عميد معهد النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة ان الأكاديمية تحتفل اليوم بخريجى معهد النقل الدولى واللوجستيات من حاملى الماجستير فى التخصصات اللوجستية المختلفة. مشيرة إلى ان أهمية شهادات الدراسات العليا فى مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد استثمارًا قيمًا في المستقبل المهني للخريج فهى ليست مجرد أوراق تثبت المعرفة، بل تمثل مفتاح الوصول إلى فرص العمل وتعزيز جودة الخريج.