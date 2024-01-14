مصرع سائق في حادث تصادم بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ونقل وجها لوجه نتج عنه وفاة قائد السيارة الأولى وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفـى بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "أيمن . ح . ا . م" 25 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام والسيارة نقل " قيادة "خلف . ح . ا . ع" 51 سنة سائق ومقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارتين بالمواجهة .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولـى وتم نقله لمشرحة مستشفى أخميم المركزي .

وبسؤال قائد السيارة الثانية وعم المتوفى "رشيد . ا . م . ع" 67 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ونفى الأخير وجود شبهه جنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .