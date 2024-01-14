واقع اللغة العربية ومستقبلها في صالون عبدالمعطي حجازي

يستهل بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة)، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أنشطته في العام الجديد، في السادسة مساء غد الأحد، ١٤ يناير، بإقامة صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي يناقش قضية "اللغة العربية.. واقعها ومستقبلها"، وذلك بمناسبة احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية.

يشارك في الصالون الدكتور عبدالحكيم راضي الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتور أبواليزيد الشرقاوي الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد تمام الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، والدكتور عايدي علي جمعة الأستاذ بجامعة msa، وتدير المناقشة الكاتبة والإعلامية سمية عبدالمنعم، الصحفية بجريدة الوفد.

