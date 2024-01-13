إصابة أحمد حجازي قبل ساعات من مواجهة موزمبيق في أمم أفريقيا

تعرض أحمد حجازي نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف ضمن صفوف فريق الاتحاد السعودي لإصابة في معسكر الفراعنة قبل ساعات من مواجهة موزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء غد الأحد في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وأكد خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار أن إصابة احمد حجازي بسيطة لا تدعو للقلق، وأن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة موزمبيق غدًا.

اتحاد جدة يفكر في الإطاحة بثلاثة أجانب بسبب أحمد حجازي

يفكر نادي اتحاد جدة السعودي في الإطاحة بالعديد من الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لاستغلال بطولة كأس آسيا التي ستنطلق بعد أيام.

حيث كشفت تقارير صحفية احتمالية رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الاتحاد السعودي، في سوق الانتقالات الشتوية، إذ تم الاستقرار على رحيل ثنائي أجنبي بالفعل بينما الثالث ما زال قيّد الدراسة، كما اتُّخذ على القرار النهائي الخاص بقيد أحمد حجازي.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن البرازيليين رومارينيو دا سيلفا ومارسيلو جروهي يدرسان حاليًا العروض المُقدمة لهما للرحيل عن العميد.

وقالت الصحيفة أنّه سيتم إعادة قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بنظام رابطة دوري المحترفين وإعادته إلى قائمته في الدوري السعودي.