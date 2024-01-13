تواصل محكمة جنح كرداسة، غدا الاحد ، جلسة النطق بالحكم على 3 متهمين في "حفل المنصورية" لاتهامهم بنشر شائعات.

غدا .. النطق بالحكم على المتهمين بنشر أخبار كاذبة في واقعة حفل المنصورية

وأحالت النيابة العامة في وقت سابق ٣ متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأوضح بيان من النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" أنها قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضى، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.

هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

براءة المتهمين

وفي وقت سابق، قضت محكمة شمال الجيزة، ببراءة المتمهين باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيلا حفل المنصورية"

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف في حلوان

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة ،بأسلوب الخطف في حلوان، تم ضبط المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض (طالب) لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه تحت تهديد السلاح، من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة "توك توك" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض).

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.