ارتفاع أسعار سيارات رينو 2024.. ننشر القائمة الكاملة

واصلت أسعار السيارات ارتفاعاتها في السوق المصرية وشهدت الأيام الأولى من شهر يناير الجاري ارتفاعاً في أسعار العديد من العلامات التجارية المختلفة، كان آخرها ارتفاع أسعار سيارات رينو موديل 2024، حيث أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، وكيل علامة رينو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الفرنسية موديل ٢٠٢٤ بداية من اليوم.

وشملت القائمة الجديدة أسعار سيارات رينو ميجان، وميجان تيربو، وأوسترال، وإكسبريس فان، وتاليانت تيربو، وداستر، وشهدت القائمة الجديدة الخاصة بسيارات رينو، الصادرة عن Eim، زيادة أسعار جميع موديلات العلامة الفرنسية.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها القائمة السعرية الكاملة لسيارات رينو موديل 2024 المطروحة داخل السوق المصرية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات رينو ٢٠٢٤

رينو تاليانت

كانت الشركة المصریة العالمیة للسیارات EIM ، الوكیل الحصري لعلامة رینو في مصر، قد طرحت خلال شهر نوفمبر الماضي سيارتها “تالیانت” الجدیدة كلیاً في السوق المصري، والتي تأتي بتصمیم عصري رياضي أنیق، وتتشارك في العدید من التجھیزات والمواصفات مع رينو میجان الرائدة في فئتھا، بحسب ما أعلنته الشركة الفرنسیة في مصر.

أبعاد رینو تالیانت

تتوفر تالیانت سيدان بأبعاد تتميز بالرحابة، حیث تأتي بطول 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم يتخطى إرتفاع رينو ميجان بحوالي 60 مم، وخلوص أرضي 161 مم وقاعدة عجلات 2649 مم بفارق 62 مم فقط عن رينو ميجان، وتوفر مساحة داخلیة واسعة بفضل ھذه الأبعاد لتناسب 5 أشخاص بشكل مریح مع وجود أماكن تثبیت مقاعد الأطفال مع مساحة للشنطة 528 لتر لتضمن مساحة تخزينية مناسبة أكثر للعائلات.

الأمان في رینو تالیانت

الأمان ھو من أھم أولویات علامة رینو، لذلك تتوفر السیارة رينو تالیانت في مصر بالعدید من المواصفات وتجھیزاتالأمان، والتي تشمل 4 وسائد ھوائیة، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع إنغلاق الفراملABS ،برنامج توزیع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامیة وخلفیة، مع نظام تحذیرعند إنخفاض ضغط الإطارات.

مواصفات المحرك

تأتي رینو تالیانت بمحرك تربو تم تطويره بالتعاون مع فريق رينو العالمي لسابقات فورميولا 1، مع أداء سلس سعة 1.0 لتر تیربو یولد قوة 100 حصانوعزم دوران یبلغ 140 نیوتن مترمتصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

المواصفات التقنیة والكمالیات

أما عن المواصفات التقنیة والكمالیات، فتأتي رينو تالیانت بإضاءة نھاریة من الـLED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامیة وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح (كارترینو الذكي)، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة، حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات بقیاس4.2 بوصة، شاشة بقیاس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.