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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال يرد على إدعاءات إسرائيل.. "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"

أسامة كمال
أسامة كمال

رد الإعلامي أسامة كمال، على إدعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: "إذا لم تستح فأصنع وقوم وأفعل ما شئت"، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة “دي أم سي”.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضح أن هذه التصريحات والإدعاءات رد عليه الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونفى ما جاء في حديث الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن كل المسئولين الدولين شاهدوا دخول شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.

وشدد على أن كافة المسئولين روا أن هناك تعنت من قبل إسرائيل وكان سبب في وقوف الشاحنات لأيام أمام المعبر، مؤكدًا أن مصر لم تتعنت في مصر المساعدات عبر رفح.

وتابع: “طالما شايفين مصر مش بتدخل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة ليه العالم كله بيجيب المساعدات والطيران الأوروبي إلى مصر؟.. لية مش بتروح المساعدات لتل أبيب؟”، موضحًا أن أي وصف يليق عن مجازر إسرائيل في غزة سوى الإبادة الجماعية.

ومن جانبها، علقت الإعلامية عزة مصطفى، على إدعاءات إسرائيل ضد مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مستنكرة هذه الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مصر، وجاء ذلك خلال تقديم برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد". 

تعليق هام من عزة مصطفى 

وأوضحت عزة مصطفى، أنه لكل من يردد ادعاءات العدو الصهيوني بتحميل مصر المسئولية بعدم دخول المساعدات، مشددًا على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تردد أكاذيب، وتاريخم معروف بالأكاذيب والكذب للجميع. 

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن إسرائيل روجت عدد من الأكاذيب فيما يخص "مصر هي المسئولة عن منع وتأخير دخول المساعدات لغزة"، مؤكدة أن ما فعلته إسرائيل هو بجاحة، مؤكدًا أن العالم بأكمله شاهد على وقوف المساعدات أمام معبر رفح، معقبة:" المساعدات تقف أمام غزة بالطوابير.. والسبب رفض إسرائيل دخول المساعدات لقطاع غزة.

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