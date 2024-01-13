الخارجية: مصر تدعم كل الجهود للتحقيق في انتهاكات إسرائيل (فيديو)

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تدعم كل الجهود التي تستهدف التحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية هو إجراء قانوني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إجراءات التقاضي أمام المحكمة له مراحل عديدة تبدأ بمرحلة الدعوى ولا تطلب أكثر من دولة واحدة لتتقدم بها، وهي ما قامت به دولة جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنه ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة المرافعات، وهو ما شهدناه في اليومين الماضيين للفريق القانوني لجنوب إفريقيا، ومرافعات الفريق القانوني الإسرائيلي.

وأوضح أبو زيد أن بعد الاستماع لتلك المرافعات تنظر المحكمة في تحديد ما يسمى باختصاص مبدأي أم لا، وتقرر وتطالب المحكمة بعض التدابير الاحترازية المؤقتة بهدف حماية المواطنين من وقوع المزيد من الانتهاكات.

محاكمة الاحتلال

وانطلقت الخميس، جلسات المحاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

ودعا الفريق القانوني لإسرائيل محكمة العدل الدولية إلى "رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل"، معتبرا أن "الحقائق القائمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها جنوب إفريقيا".

بدوره، قال المحامي مالكوم شو إنه "على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر".