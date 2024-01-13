رئيس وزراء فلسطين يدعو منظمة كنائس من أجل السلام للضغط لوقف عدوان إسرائيل على غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، منظمة كنائس من أجل السلام؛ للتحرك والضغط بشكل أكبر لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس.



جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط"، برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة القس الدكتورة ماي إليز كانون.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "الأولوية لنا هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات الاغاثية والطبية لكل أنحاء القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه"، مشددا على أنه لا جدوى من إدخال المساعدات في ظل استمرار العدوان والقتل.

وثمن اشتية، موقف المنظمة وجهودهم المبذولة في الضغط من أجل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والضغط نحو زيادة ادخال المساعدات الاغاثية والطبية، والتضامن ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته.

يذكر أن منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) عبارة عن ائتلاف يضم أكثر من 30 كنيسة ومنظمة؛ تعمل على تشجيع السياسات الأمريكية على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.