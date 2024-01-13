أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تتقدم على غينيا بيساو بهدف مبكر

تقدم منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدف مبكر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة الآن على ملعب لعب الحسن واتارا في كوت ديفوار.

جاء الهدف من تسديدة صاروخية للنجم سيكو فوفانا لاعب وسط الأفيال والمحترف ضمن صفوف نادي النصر السعودي.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: ويلفرد سينجو، عثمان دياموند، إيفان نديكا، كونان

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، سيكو فوفانا

في الهجوم: جيرمي بوجا، فيليبي كراسو، جوناثان بامبا.

بينما بدأت غينيا بيساو اللقاء بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: دوكو

في الدفاع: فالي كاندي، مارسيلو دالو، سانجانتي، جيفيرسون إنكادا

في الوسط: ألفا سيميدو، جانيو بيكيل، موريتو كاساما

في الهجوم:كارلوس ماني، ماما بالدي، مارو رودريجيز