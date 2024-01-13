منتخب الكاميرون يحسم الجدل بشأن مشاركة فينسنت أبو بكر في أمم أفريقيا

حسم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الجدل المثار حول مدى إمكانية مشاركة فينسنت أبو بكر مهاجم الأسود، في كأس أمم أفريقيا.

وكانت حالة من الجدل قد انتشتر في الأيام الماضية بسبب احتمالية غياب فينسنت أبوبكر بسبب إصابته ما دفع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لتوضيح الأمر.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانا رسميا نفى الأمر خلال موضحا"خلال الجلسة التدريبية، اضطر فينسنت أبو بكر إلى قطع الجلسة بسبب آلام في فخذه الأيسر".

وأضاف: "تم تقديم المساعدة اللازمة للاعب على الفور من قبل الفريق الطبي، وكشف التصوير بالرنين المغناطيسي عن مشكلة عضلية من الدرجة الأولى، وهو ما يمثل إصابة بسيطة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في المسابقة".

وواصل: "سيواصل أبو بكر استعداداته تحت إشراف طبي، ما يشير إلى عودته إلى المجموعة قريبًا جدًا".

وأردف: "يتمتع كابتن الأسود التي لا تقهر، وهو أيضًا اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، بروح معنوية عالية وعقلية حازمة، إنه مستعد لاتباع بروتوكولات العلاج بدقة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار في أقرب فرصة، إلى جانب زملائه في الفريق".