علاء عبدالنبي: اتهامات إسرائيل لمصر بشأن معبر رفح محاولة للتضليل والتشويش

استنكر المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لمصر بشأن فتح معبر رفح، الجمعه ١٢ يناير ٢٠٢٤.

وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى بيان له، إن هذه الاتهامات غير مقبولة وتعد محاولة للتضليل والتشويش على الرأي العام الدولي، وذلك بهدف تبرير سياساتها القمعية والظالمة تجاه شعب فلسطين.

واكد علاء عبد النبى فى ببانه، إن مصر دولة ذات سيادة تتمتع بحقوقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن حدودها وسيادتها، بما في ذلك فتح معبر رفح.

إلى جانب ذلك، أكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن فتح المعابر هو حق أساسي لشعب غزة، الذي يُفَرَض عليه حصارٌ غير قانوني من قِبَل إسرائيل منذ سنوات عديدة. يجب ألا يُستخدَم فتح المعابر كأداة للضغط السياسي أو كوسيلة إضافية لإفقار وإذلال شعب غزة.

واستكمل قائلا: إذا نستنكر هذه التصرفات المشينة من قِبَل إسرائيل، نطالب المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك رفض استخدام المعابر كأدوات احتجاز جماعية وانتهاكًا لحقوق شعب غزة.

إلى جانب ذلك، نؤكد على أهمية دور مصر في تخفيف مأساة شعب غزة والجهود التي تُبْذَلُ من قِبَلِهَا في تأمين المساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية. نطالب إسرائيل بالامتثال والاستجابة لطلبات مصر في فتح المعبر والسماح بحرية دخول المساعدات .