"كواليس الزمالك في 100عقبة"..خناقة على زيزو بـ12 مليون دولار ولغز انتظار فينجادا للزمالك في الإمارات

حلقة جديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة لكشف آخر التطورات والملفات داخل أسوار نادي الزمالك.



أحمد السيد زيزو، أصبح نجم الزمالك آخر حديث الساعة داخل القلعة البيضاء بعد ارتفاع قيمته التسويقية إلى أكثر من 10 مليون دولار، وسط العروض المقدمة للاعب من الأندية السعودية على رأسها الشباب والإتفاق.



ناقش برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة، صعوبة الاستغناء عن زيزو، والقرار الأقرب داخل مجلس إدارة مجلس الأبيض بعد العروض الأخيرة.



وتحدث البرنامج عن آخر تطورات ملف المدرب الأقرب لقيادة الأبيض، بعدما سافر البرتغالي نيلو فينجادا إلى الإمارات، والتي من المقرر أن يخوض الزمالك معسكر في الإمارات أيضًا، ما يثير الشكوك حول إمكانية توليه قيادة الزمالك، بعدما أبدى المدرب في تصريحات سابقة موافقته على قيادة القلعة البيضاء حال وجود عرض.

شاهد الحلقة الجديدة من برنامج كواليس الزمالك في 100 عقبة

كما أشار البرنامج إلى أن أزمة القيد في طريقها للحل، لكن تأخر حل أزمة القيد يعطل صفقات الزمالك المحتملة في الميركاتو الشتوي.



وأنتقد الناقد الرياضي "جويلي" اسعار رواتب المدربين الأجانب التي يتقاضوها مع الزمالك أو مع الأندية المصرية بشكل عام، مقارنةً بما يتقضاه المدربين الأجانب في تونس والجزائر، والمغرب، ولفت "جويلي" إلى أن الترجي تعاقد مع مدرب برتغالي "ميجيل كاردوزو" بمبلغ 30 ألف دولار، وهو الراتب الذي يعتبر أقل بكثير من الأرقام التي تداولت بشأن مدرب الزمالك المحتمل الذي طالب ما بين 100-60 ألف دولار، لافتا إلى أن تلك الأمور تسليط الضوء عليها.



برنامج "كواليس الزمالك في ميت عقبة" هو برنامج يكشف آخر التفاصيل والتطورات داخل القلعة البيضاء وما يدور داخل النادي، يقدمه الناقد الرياضي مصطفى جويلي، والناقد الرياضي محمد معتز.

