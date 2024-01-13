السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات تكتيكيه وتعليمات فنيه

تقسيمه قويه للاعبى الزمالك فى نهاية المران

تقسيمه فنيه للاعبى
تقسيمه فنيه للاعبى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

txt

تعليمات خاصه لمدافع الزمالك على هامش التدريبات

txt

تدريبات بدنية بدون كرة لثنائى الزمالك

txt

تدريبات إضافية لثنائى الزمالك عواد وأوباما

وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

مواد متعلقة

تعليمات خاصه لمدافع الزمالك على هامش التدريبات

تدريبات بدنية بدون كرة لثنائى الزمالك

تدريبات إضافية لثنائى الزمالك عواد وأوباما

الضربات الثابته سلاح الجهاز الفني فى مران الزمالك

ثنائي المنتخب الأولمبي يغيب عن تدريبات الزمالك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لدورتى الإمارات

معتمد جمال يعقد جلسه مع لاعبى الزمالك على هامش المران

موعد مباراة الزمالك الودية أمام الوحدة الإماراتى

الجريدة الورقية