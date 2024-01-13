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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نور النبوي بعد نجاح "الحريفة": حب الناس نعمة وشرف كبير

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

أبدي الفنان الشاب نور النبوي، سعادته بتصدر فيلم “الحريفة” إيرادات شباك التذاكر.

وكتب نور النبوي عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «حب الناس نعمة كبيرة، فكرة إن الناس مبسوطالي وعيزاني أنجح شرف كبير ومسئولية أكبر أنا متشكر على كل الحب ده، السبب الأول اللي خلاني أحب هذه المهنة إني أشارك في فيلم بيدي أمل ويأثر في الأطفال وكل الناس بطريقة إيجابية زي ما كان بيحصلي وأنا صغير، إن ده حصل في أول فيلم، كرم كبير من ربنا، عشان كده لازم أشكر كل الصناع اللي سمحولي أبقى جزء من هذا العمل».

وأضاف «النبوي»: المنتج أستاذ طارق الجنايني، حضرتك فنان وصانع كبير والشغل معاك فخر وثقتك فيا كبيرة أوي عندي، المخرج أستاذ رؤوف السيد.. الرحلة معاك كانت متعة وحرفيتك وشغفك كان بيحمسني على الشغل، مدير التصوير الأستاذ محمد مختار.. ميخا أخويا الكبير من وقت راجعين يا هوى وأنا هموت وأشتغل معاك تاني.. الشغل معاك متعة كبيرة وعينيك مفيش أحلى منها، المؤلف إياد صالح بشكرك على ماجد وبشكرك على كل الأفكار والمشاعر اللي اتأثرت بيها وأنا بقرأ السيناريو».

وتابع: المونتير كريم سعد أنا بشكرك على فنك وحرفيتك وحرفنتك، شريك أساسي في النجاح، يارا العشري، الماركتينج مانجر، بتعلم منك، سهى رجائي مديرة أعمالي، مجهودك يشرف وإنتي شريكة نجاح، طاقم الإنتاج المنتج الفني محمد سعد ومصطفى الغزولي وعلي علام، متشكر على كل حاجة».

واختتم: «أخيرًا وليس آخرًا الحريفة وكل طاقم العمل شركاء النجاح، أصحابي وإخواتي مكنتش أتمنى النجاح ده مع ناس تانية ودول بقى ليهم بوست لوحده، فيلم الحريفة في جميع سينمات الوطن العربي».

 

قصة فيلم الحريفة:


تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد"، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، نور إيهاب، بالإضافة إلى أحمد حسام «ميدو»، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

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