صحة الدقهلية: تطعيم 245 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائي الثنائي

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص تقديره لجهود إدارة التطعيمات خلال العام الماضى 2023، تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية، وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية .

وأكد الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة التطعيمات بالدقهلية، أن نسبة التغطية من التطعيمات الروتينية 95.6% وأن عدد المتطعمين بلقاح الانفلونزا الموسمية من الفريق الصحي بلغ 36624 ومن المواطنين والمعتمرين نحو 22651 .

وأضاف بدوى، أنه فيما يتعلق بتطعيمات طلبة المدارس فقد وصل إجمالى عدد المتطعمين ضد السحائي الثنائي نحو 245 ألفاً و 691 فى حين بلغ العدد بثنائي الكبار نحو 303064، وعلى صعيد تطعيمات طلبة الجامعه نحو 5000.

وكشف مدير إدارة التطعيمات، أنه خلال العام الماضى تم توزيع ومتابعة تشغيل معدات سلسلة تبريد حديثه مخصصه لمخزن المديريه ومخازن ووحدات الادارات المختلفه من بينها غرفة تبريد بمخزن طعوم المديريه وعدد382 ثلاجة معتمدة لمخازن الطعوم والمكاتب والوحدات الصحية و177 ديب فريزر لمخازن الطعوم والمكاتب والواحدات الصحية



وفى سياق متصل نظمت إدارة التطعيمات بالدقهليةعدة دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين تضمنت ورش عمل حول منظومة ميكنة التطعيمات , التداول الامن للطعوم وتعليمات الحقن الامن إلى جانب سلسلة التبريد, الاثار الجانبيه بعد التطعيم.