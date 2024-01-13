السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمواجهة مرتقبة تجمع المنتخب المصري أمام نظيره الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

txt

أفشة يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة موزمبيق

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، حيث يأتي بجانب منتخب غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويبحث المنتخب المصري عن البداية المميزة، حيث يرغب في تحقيق الفوز على نظيره الموزمبيقي، وذلك لتصدر المسابقة من أول جولة.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق في السابعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

تُنقل مواجهة مصر أمام موزمبيق عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.

مواد متعلقة

أمم إفريقيا.. فيتوريا يكشف حقيقة شكوى المنتخب من ملعب مباراة موزمبيق

بوكيتينو : تشيلسي ليس في حاجة لضم لاعبين هذا الشتاء

الجريدة الورقية