السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أفشة يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة موزمبيق

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه محمد مجدي (أفشة) ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة موزمبيق غداً الأحد في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكتب أفشة عبر انستجرام:" مفيش حاجة في الدنيا أجمل من اللعب لمنتخب بلدك.. أكبر حلم في الكورة تفوز ببطولة مع المنتخب".

وتابع:" يمكن مش مكتوبة ليا المرة دي لكن من كل قلبي بالتوفيق لكل أبطال مصر إن شاء الله نرجع بالكاس".

وواصل:"  كل الدعم والمساندة للعيبة أخواتي وأصحابي أتمنى الفوز دايما إن شاء الله.. ربنا معاكم من ضربة البداية إن شاء الله".

الجريدة الورقية