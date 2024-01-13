انطلاق سباق سفنكس بالأهرامات الخيري دعما لمستشفى الناس

تحت رعاية واشراف وزارة الشباب والرياضة ممثله في الاداره العامة للسياحه و الفاعليات الرياضية وبالتعاون مع فريق Stamina Sports ، انطلق سباق خيري تحت اسم "Sphinx Run" في أهرامات الجيزة الكبرى، شارك في السباق حوالي 1000 رياضي من 34 دولة مختلفة، حيث تمتعوا بتجربة فريدة من نوعها وسط هذا الموقع الأثري الرائع.

تم تنظيم سباق "أبو الهول" بهدف جمع التبرعات لصالح مستشفى الناس، وتحديدًا لإنقاذ قلوب الأطفال. قام المشاركون بمجهوداتهم في جري المسافة المحددة، مساهمين بذلك في دعم هذه القضية النبيلة.

أكد أيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، الذي ألقى كلمة توجيهية للرياضيين، حيث شدد على أهمية ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي. كما أشاد بجهودهم ومشاركتهم في هذا السباق الخيري.

في كلمته، أعرب حسن خليفة، مؤسس فريق Stamina، عن سعادته بمشاركة الرياضيين من 34 دولة مختلفة في هذا الموقع الأثري الرائع، من أجل هذه القضية الخيرية.

من جانبه، قدم أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. وأشاد بدور الشركات الخاصة في تطوير الرياضة المصرية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي تقام في مصر وجذب عدد كبير من السائحين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.

يعكس هذا السباق الخيري النجاح والتفاني في دعم الأعمال الخيرية والرياضية في مصر، ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والمبادرات الخيرية لصالح المجتمع.