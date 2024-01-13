وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مستشفى بيلا المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، السبت، مستشفى بيلا المركزي الذي تم تطويره بالكامل، ودخل مرحلة التشغيل التجريبي منذ نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

واستمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى شرح تفصيلي عن تطوير المستشفى الذي يقع على مساحة 5200 متر مربع في مبنى مكون من خمسة طوابق، ويضم 191 سريرا، ويقدم خدمات الاستقبال والحضانات والعمليات والمناظير والعناية المركزة، الجراحة والعظام والأنف والأذن والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والكلى، وبه 30 ماكينة غسيل كلوي وكافة أنواع الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية، والمستشفى مزودة بصيدلية وتقدم خدمات العمليات والعلاج على نفقة الدولة.

وتفقد الوزير غرف المرضى وقسم الحضانات، واطمأن على حالة الأطفال المبتسرين، موجهاً بتوفير عدد 7 حضانات إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 17 حضانة، كما تفقد الوزير وحدة الغسيل الكلوي، موجها باستبدال الأسرة بالكراسي المخصصة لجلسات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضى.

ووجه الوزير بإعادة توزيع عدد أطقم التمريض الزائد عن الاحتياج الفعلي للمستشفى وفقا للاحتياج، مشدداً على عدم نقل أي من الأطقم الطبية سواء من الأطباء أو التمريض إلا بعد موافقة كتابية، كما وجه بدراسة عمل بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، للتعاقد مع الأطباء، لسد العجز بالمستشفى، وذلك نظرا لقربها الشديد من مستشفى بيلا المركزي.

وإستجاب الوزير لإستغاثة والدة الطفلة «كيان كمال سمير» ذات الأربعة أشهر والتي تعاني من فشل كلوي، مؤكدا سرعة التدخل لإجراء العملية الجراحية اللازمة لها في غضون أيام بمركز غنيم لأمراض الكلى، كما استجاب أيضا لاستغاثة والد شاب يعاني من مرض نفسي، موجها بسرعة نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.