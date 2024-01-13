ميداليات ذهبية لجمباز المقاولون العرب

حصدت فراشات المقاولون العرب للجمباز الايروبك مواليد 2016 على 14 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر والمقامة في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر .



تشكيل الجهاز الفني للفريق:

المدير الفنى ك احمد شاكر

مدرب عام ك محمود شاكر

مدربه الفريق ك ريم الحسينى

مدرب الفريق ك حسين رجب



مهند محمد لاعب المقاولون العرب ينضم لمنتخب مصر

تلقت إدارة نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يشير لاستدعاء اللاعب مهند محمد للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ٠

ورحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد الفنادق بالقاهرة في الفترة من الاثنين 15 إلى الاثنين 29 يناير 2024.

