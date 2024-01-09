كأس الرابطة .. طلائع الجيش يتفوق على زد في أولى الجولات

نجح فريق طلائع الجيش في الفوز على نظيره زد بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.





جاء الهدف في الدقيقة 71 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب يسرى وحيد.

نظام البطولة ..

وأعلنت رابطة الأندية خلال وقت سابق نظام البطولة التي تتكون من 4 مجموعات جاءت بعد إجراء القرعة على النحو التالي ..

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

بعثة مصر تغادر القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا ..

على صعيد آخر غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منذ قليل مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.