أحمد عبد العظيم يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر في ليبيريا

قدم السفير أحمد عبد العظيم أوراق اعتماده إلى رئيس ليبيريا George Manneh Weah كسفير لجمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس Weah للسفير المصري في حضور وزير الخارجية الليبيري.

تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس ليبيريا

ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس ليبيريا، وتطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين ومن بينها مجالات الزراعة والاستثمار والتعليم والطاقة والبنية التحتية.

وأشار إلى حرص مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، طلب رئيس ليبيريا نقل خالص تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا وفي الشرق الأوسط.

وشدد على جزيل شكره للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة.

كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.