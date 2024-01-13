حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نشاد وحصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال الاسبوع الماضي.

وجاء التقرير كالتالي:-





1- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأصدق التهاني إلى الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن تمنياتها لكل المصريين بالخارج والداخل بالنجاح وتمام الصحة، داعية الله أن يحفظ مصر الحبيبة وشعبها من كل مكروه.

2- بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعربت الوزيرة عن بالغ امتنانها للقيادة السياسية الحكيمة، مضيفة أن الشعب المصري يثبت كل يوم أنه شعب واحد ومتلاحم، كما قدمت سيادتها تهنئتها لقداسة البابا تواضروس ولجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلة: "إن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، ويتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام ونؤكد ضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن".

3- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي. وقد أعربت الوزيرة عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر، والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة، حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر.

4- قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في كلمة مسجلة، إن بروتوكول التعاون الذي قامت الوزارة بتوقيعه مع بنك مصر، إنما جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج. وأشارت سيادتها إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج، معربة عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.

5- بدعوة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حفل توزيع جوائز مسابقة "ساويرس الثقافية" في دورتها التاسعة عشرة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وم. نجيب ساويرس مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وم. سميح ساويرس مؤسس وعضو مجلس أمناء المؤسسة. وأكدت وزيرة الهجرة أن الجمهورية الجديدة تدعم الأنشطة الثقافية التي لها دور كبير في بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى دعم المبدعين في مختلف المجالات، مشددة على أن هناك الكثير من المحفزات التي قدمتها الدولة أيضا للمبدعين في العديد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والمناطق الأولى بالرعاية، ومن بينها دعم الشباب في المجالات الثقافية.

6- عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة/ سها جندي وزيرة الهجرة، ود. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ود. رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والسيد/ حسن شحاتة، وزير العمل. وأشار مدبولي إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تنظيم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة بهدف صقل مهارات الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

7- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة. وتناولت الوزيرة جهود مصر في تطوير الصناعة وتوطين عدد من الصناعات المتقدمة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يقوم به علماؤنا وخبراؤنا حول العالم لنقل المعرفة إلى مصر، وتدريب كوادر متميزة قادرة على تحقيق نجاحات وفقا لأحدث المواصفات العالمية، ولافتة إلى أبرز ما تقدمه الوزارة للشباب المصريين بالخارج لربطهم بالوطن والتيسيرات التي تحرص عليها مصر لربط العلماء بالوطن والاستفادة من خبراتهم.

8- تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023. وقالت السفيرة سها جندي إن الوزارة تولي أهمية كبرى لملف الشباب المصري بالخارج وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة تمكين الشباب ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وفي هذا الملف كان للوزارة دور كبير خلال عام 2023. وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسية منحت الشباب الكثير من الفرص غير المسبوقة، سواء في منتدى شباب العالم أو في دمجهم في الوزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم الكثير من الفرص للتدريب والتأهيل على يد المتخصصين، لخلق جيل جديد قادر على المشاركة في عملية صناعة القرار.

9- في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول فيديو توعوي لمشروع تخرج وكان بمشاركة الفنانة بدرية طلبة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تمت الموافقة على تنفيذ المشروع تحت رعاية الوزارة ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة إلى أن مشروع التخرج يتضمن رسائل مهمة لها دور في توعية شبابنا بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة لهم، وقد نفذ مشروع التخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية).

10- في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، نشرت وزارة الهجرة ثاني فيديو توعوي لمشروع تخرج، وتتضمن فيديوهات تناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي. ويتضمن الفيديو رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الفنانة عارفة عبد الرسول والفنان أمير صلاح الدين. وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات صاحبات مشروع التخرج واللاتي اخترن ظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الفيديوهات وحرصهن على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة.

11- أهابت وزارة الهجرة بجميع الطلاب الدارسين في السودان بعدم التوجه مرة أخرى إلى مناطق النزاعات حفاظا على أرواحهم، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان، والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته. ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت الوزارة عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

12- تواصل وزارة الهجرة حملة الترويج على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإعادة فتح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية لمدة 3 أشهر بدءا من 28 أكتوبر 2023، لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في المرحلة الأولى منها والتي انتهت في مايو الماضي.

13- تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن اللغة العربية وعن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.

14- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" على شاشة قناة الشمس، تحدثت فيها عن عدد من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين في الخارج، من أهمها تفاصيل إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى، وإطلاق التطبيق الهاتفي المخصص لخدمة الجاليات المصرية حول العالم.

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