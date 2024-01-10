الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، بينما يفكر المستثمرون في أرباح الشركات ويترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%.

وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس .

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

وهوى سهم شركة ديفيد كامباري الإيطالية 5.4% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أكملت مجموعة المشروبات الروحية طرحا خاصا لأسهم وسندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتمويل الاستحواذ على شركة كورفوازييه الفرنسية للكونياك.

الأسهم اليابانية : نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في 34 عاماً عند الإغلاق

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى له في 34 عاما عند الإغلاق بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية الليلة الماضية، كما أدى انخفاض الين إلى زيادة أرباح المصدرين.

وقفز المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة 2.01% ليغلق عند 34441.72 نقطة مسجلا أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير 1990، وتجاوز المؤشر مستوى 34000 نقطة للمرة الأولى منذ مارس 1990.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2444.48 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 1990.

وانخفض الين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ويساعد انخفاض الين المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو لبيع الملابس بالتجزئة 3.83% ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.91%. وربح سهم شركة كيوسيرا لصناعة السيراميك 6.09%.

وصعد سهم سوني جروب 3.82% ليصبح أكبر داعم للمؤشر توبكس.

وزاد سهم كينس للأجهزة الإلكترونية 4.86%، وانخفض سهم فوجيتسو لصناعة أجهزة الكمبيوتر 1.94 % وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، ارتفع 176 سهما وانخفض 47 واستقر سهمان دون تغيير.