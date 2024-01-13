أمم إفريقيا.. فيتوريا: البطولات لا تأتي بالتاريخ

يستعد المنتخب المصري لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره الموزمبيقي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وأكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على أن البطولات لا تأتي بالتاريخ، مشيرًا إلى أن البطولات تأتي بالعمل نمتلك الإمكانبات العالية للمنافسة على اللقب.

وقال فيتوريا: "بالتأكيد مصر لديها تاريخ مُشرف، فليدها ٧ ألقاب تاريخية، ولكن هذا لا يأتي بالألقاب، البطولات لا تأتي بهذا".

وتابع: "البطولات تأتي بالعمل ونحن فريق قوي لديه إمكانيات عالية يستطيع المنافسة ولكن الحقيقة أن في البطولة الأفريقية هناك ايضًا منتخبات قوية جدًا، الكرة الأفريقية تطورت عن السابق".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الموزمبيقي في السابعة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.