مظاهرة احتجاجية في جنوب إفريقيا للمطالبة بوقف حرب "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة

احتج الآلاف من المواطنين في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، على ما يحدث في قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي الغاشم، وقام المواطنون هناك بالخروج في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف حرب "الإبادة الجماعية" التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بدولة جنوب افريقيا لمقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب حملتها العسكرية على غزة.

وقالت المنظمة في بيان إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إلزام إسرائيل بالخضوع لقرارات المحكمة.

وكانت قد اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وأوضح المحامون الممثلون لجنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، الأسباب التي دفعت بلادهم لرفع تلك القضية التاريخية بمحكمة العدل الدولية، منوهين بأن طلبهم جاء بعد فشل النظام الدولي في منع الإبادة الجماعية بالقطاع.

وطالبت جنوب أفريقيا بوقف عاجل للهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية على القطاع، واصفة في لائحتها للمحكمة ما تفعله إسرائيل في غزة بأنه "إبادة جماعية".