(شاهد) حرب الأرز تشتعل بين دول غرب أفريقيا في CANEX

وجد الحضور في المعرض الأفريقي للتجارة البينية الثالث IATF2023 الذي ينظمه أفريكسم بنك، أنفسهم وسط احتفال طهي مبهج، نظمته CANEX وAfrican Food Changemakers، وكان تسليط الضوء اليوم على أرز Jollof الشهير - وهو الطبق الذي أشعل فتيل "حروب Jollof" الشهيرة بين نيجيريا وغانا والسنغال من بين دول أخرى، دول غرب أفريقيا.

وبينما كانوا يستمتعون بسيمفونية التوابل والنكهات العطرية التي تنبعث في الهواء، كان من الواضح أن هذا التنافس الطهوي الودي كان كله في ذوق جيد.

تطالب نيجيريا بجولوف النابض بالحياة والمملوء بالطماطم، وتفتخر غانا بنسخة متبلة ومدخنة، بينما تضيف السنغال ذوقها الفريد مع جولوف الشهير بنكهاته المنعشة والغنية. كان المزاح هنا مفعمًا بالحيوية مثل الأواني الساخنة.

وكان من بين الطهاة الذين يقفون وراء هذه الإبداعات اللذيذة الشيف التنفيذي الغاني ديديها جورج، والشيف السنغالي عبدولاي تمسير ندير، والشيف النيجيري مويوسوريولوا أودونفا.

في هذه الوليمة العالمية، تبادل الطهاة، الذين يمثل كل منهم تراثه الطهوي بكل فخر، المزاح المرح والأسرار التجارية، محولين الحدث إلى احتفال بالتنوع الثقافي والتميز في فن الطهي.

الأمر اللافت للنظر حقًا هو كيف شكلت هذه المنافسة الودية جمال التبادل الثقافي. وبينما استمتع المندوبون بنكهات البلدان الثلاثة، كان من الواضح أن حروب جولوف تجاوزت المنافسة - فهي توحدنا في حب مشترك للطعام الاستثنائي.

قد تستمر حروب جولوف، لكنها اليوم كانت بمثابة تذكير لذيذ بأن اختلافاتنا هي التوابل التي تجعل الحياة لذيذة حقًا.