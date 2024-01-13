طارق عبد العزيز: التكليف الرئاسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية له دلالة ايجابية كبيرة علي المواطنين

الاقتصاد الوطني في تعافي ملحوظ

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، ان التكليف إلرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ، يؤكد علي حرص الرئيس السيسي علي تنبني استراتيجيه اصلاحيه شاملة ، وتأكيد علي المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن ، وان هذه الإجراءات ستكون لها دلاله ايجابيه كبيرة علي المواطنين ، موضحاً بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه .

واضاف عبد العزيز أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم بان هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.... توضح بأن الدولة المصرية تسير علي الطريق الصحيح ، بجانبين تنموي واصلاحي إنساني ، وهو حق أصيل للمواطن في بلده وفي الجمهوريه الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبين عضو مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني في تعافي ملحوظ ، بعد أحداث جسام ضربت باقتصاديات العالم ، وان هناك شعاع امل يتبناه الرئيس السيسي ، في بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثه ، تضاهي الدول المتقدمة في العالم .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم بان هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

واوضح معيط اننا سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر2024/2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.