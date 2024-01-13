معاقبة 3 أشقاء بالمشدد 15 عاما للشروع في قتل عامل بطما

عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم السبت، المتهم " غ . ع . غ" وشفيقيه "ا . غ . ع"، و"ع . غ . ع"، يقيمون بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الشروع في قتل المجنى عليه "ا . م"، عامل يقيم بذات الناحية .

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بلاغا بتعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب بسلاح ناري وإصابته بطلقات نارية بسبب خلافات بينهم وجرى نقله للمستشفى المركزي .



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين والسلاح المستخدم وبمواجتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه وأحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .