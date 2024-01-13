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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"صلاح عيسى.. وشخصيات نجيب محفوظ" في نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

  تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى (شخصيات قلقة فى أدب نجيب محفوظ )، والكتاب كان قد تحمس لإصداره الراحل بفصل الشخصيات التى فيه عن شخصيات كتابه: ( شخصيات لها العجب) ليصدر فى كتاب مستقل؛ غير أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك فقامت بجمع مادته وإعداده للنشر الكاتبة الكبيرة الأستاذة أمينة النقاش.


 يشارك فى الندوة الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر، والمؤرخ الكبير عاصم الدسوقى، ويدير اللقاء الكاتب والناقد شعبان يوسف، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين فى بالدور الرابع.

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