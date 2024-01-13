منها النشاط البدني المنتظم.. 4 أفضل طرق لحماية القلب

قام خبراء اللياقة البدنية بتسمية 4 طرق موثوقة للعناية بصحة القلب عند بدء النشاط البدني المنتظم، والقاعدة الرئيسية لهذا المنع هي الزيادة التدريجية في الأحمال.

قم بتقييم معدل ضربات القلب قبل التمرين المخطط له

يتم حساب شدة نظام التمارين الرياضية الخاص بك بشكل علمي من خلال تقدير الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب المعتمد على العمر (APHR)، ولمعرفة هذا الرقم، ما عليك سوى طرح عمرك من 220 على سبيل المثال، إذا كان عمرك 30 عامًا، فسيكون معدل APHR هو 190، والكثافة المثالية للنشاط البدني هي تلك التي لا يزيد فيها معدل ضربات القلب عن 80% من الحد الأقصى اليوم، يتوفر لدى الناس العديد من الأجهزة للاستخدام اليومي التي تقيس معدل ضربات القلب أثناء الجري والقفز وحتى المشي. إذا لم تشعر بضيق شديد في التنفس أثناء هذه التمارين، فربما يمكن زيادة إيقاعها.

احصل على الضوء الأخضر من طبيبك

قبل البدء في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 35 عامًا، فمن الأفضل مقابلة طبيبك، وسيقوم بفحص ضغط دمك وإجراء اختبار المشي لاستبعاد أمراض القلب الكامنة المحتملة.

لا تضع أهدافًا غير واقعية

لا تخطط لتشغيل عشرات الكيلومترات أو المشاركة في الماراثون، خاصة إذا كان لديك بالفعل نوع من اضطراب القلب الجري آمن للقلب، لكن عليك أن تفهم أن الجري هو مجرد أحد ركائز نمط الحياة الصحي. إذا ركضت، ولكن في الوقت نفسه واصلت التدخين وشرب الكحول وتناول الطعام غير الصحي، فستشعر بسرعة بعدم جدوى هذه الرياضة.

كن حذرا عند تدريب الأثقال

يساعد الحديد ضحايا أمراض القلب بعدة طرق. ومع ذلك، لا ينصح هؤلاء المرضى برفع الأثقال وكمال الأجسام الاحترافي، خاصة إذا كانوا يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.