تشافي: مواجهة ريال مدريد صعبة ونسعي لتحقيق لقب السوبر

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، جاهزية فريقه لمواجه غريمه التقليدي ريال مدريد، و ذلك في المباراة التي تجمع بينهما بالسوبر الإسباني غدا الأحد.

تصريحات تشافي

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و برشلونة:"مباراة صعبة على الفريقين في ظل سعيهما إلى تحقيق اللقب، ونحن بدورنا نتطلع إلى الحفاظ على الكأس ومتعطشون للفرح،الفريقان معتادلان وكفتيهما متساويتان في النهائي.. وندعو الجميع للاستمتاع بالمباراة".



وأضاف تشافي: “لدي إحساس بأن ريال مدريد سيكون أقوى إذا كان برشلونة حاضرًا، بمعنى إذا كان فريقنا قويًا سيصبح الريال كذلك، والمباراة ستكون قوية للطرفين”.



وتابع تشافي: “ريال مدريد خصم قوي، وما حدث الموسم الماضي أننا كنا أفضل، وفي الحالي لديهم بيلينجهام وفينيسيوس قوة هجومية رائعة”.



وأتم تشافي : “نستحق تحقيق اللقب لأننا قدمنا مستويات رائعة بشكل عام هذا الموسم، وأحتفظ بالتشكيلة التي سأواجه الريال بها”.

السعودية تستضيف السوبر الإسباني

تُختتم منافسات كأس السوبر الإسباني، بمواجهة من العيار الثقيل تجمع ريال مدريد وبرشلونة قطبي كرة القدم في المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.

موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني في السعودية

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة غدا الأحد في مباراة السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية