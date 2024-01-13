رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، جولة للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بمختلف البرامج بكليات الجامعة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.



رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، والدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفى مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دى صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحى مدير البرامج بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا.



وقام رئيس الجامعة، استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .



وشدد رئيس الجامعة، على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.