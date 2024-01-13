"أخطار الشائعات وأثرها على المجتمع".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "أخطار الشائعات وأثرها على قيم المجتمع"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، استهل فيها الشيخ هاني فرج السيد أبوبكر، الحديث عن مفهوم الشائعات بأنها نقل الأخبار ونشرها دون التحقق من صحتها لإثارة البلبلة بين الأشخاص داخل المجتمع، مستشهدا بقصة " حادث الإفك" في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لإثارة الفتنة والحزن حتي نزلت سورة النور لتبرئة السيدة عائشة، وفي العصر الحالي ومع الإنتشار الهائل لوسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد تزايدت الشائعات والأفكار المغلوطة، مع الانتشار السريع لها، مشيرا إلي مخاطر الشائعات علي الفرد والمجتمع ككل، بينما عقدت مكتبة اللاهون ورشة حكي لقصة "عودة العصافير" تأليف حمدي عمارة، قدمتها سماح محمد سيد معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون.

ورش فنية لتنمية ودعم الموهوبين بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، لتنمية ودعم الموهوبين، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بقرى ومراكز المحافظة، والتى تشمل محاضرات أدبية وورش حكي وفعاليات فنية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شهدت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم علي الاستكات الخشبية بالألوان الإكلريك لعمل منظر طبيعي، بإشراف الفنانة منار حسين مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، إلى جانب ورشة لإعادة التدوير نفذتها أسماء العشري، ببيت ثقافة أبشواي التابع لفرع ثقافة الفيوم، تم خلالها تصميم حامل لأجهزة الهاتف المحمول، بإستخدام ورق الكرتون والفوم، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة أخرى بمكتبة الكعابي لعمل أشكال من الورق نفذها كلا من سناء قناوي وغادة عمر مسئولي التمكين الثقافي، وأخرى لعمل معلقة ديكور من خيط الشنط بمكتبة مطرطارس نفذتها أماني عبد التواب مسئول الجمعيات الثقافية.